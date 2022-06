Austini: “Dybala offerto alla Roma? Può essere successo: ma non lo prenderanno”

Le parole del giornalista: "Se mi chiedete se Dybala è stato offerto alla Roma vi dico che non lo so, può essere successo"

Intervenuto ai microfoni di Teleradiostereo, Alessandro Austini, giornalista vicino all'ambiente Roma, ha risposto così in merito ad un possibile interesse dei giallorossi nei confronti di Paulo Dybala, molto vicino all'Inter: "Se mi chiedete se Dybala è stato offerto alla Roma vi dico che non lo so, può essere successo. Io comunque non credo che lo prenderà".