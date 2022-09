Austini: “A San Siro tutti possono perdere con l’Inter, ma la Roma non deve…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Alessandro Austini, giornalista, ha parlato così in vista della sfida tra Inter e Roma di sabato prossimo: "A San Siro tutti possono perdere contro l'Inter, ma quello che vorrei vedere è una buona partita. L'approccio delle ultime tre gare contro la squadra di Inzaghi è stato disastroso. Vorrei una Roma che non ha paura, non deve avere un atteggiamento rassegnato ancor prima di entrare in campo. Io ad oggi, firmerei per un pareggio, nonostante la rosa giallorossa ha qualità".