Austini: “Mourinho bravissimo a spremere, non a costruire un progetto”

Intervenuto ai microfoni di Teleradiostereo, Alessandro Austini, giornalista, ha parlato così della Roma di Jose Mourinho: "Bisogna chiedersi se i giocatori che ci sono hanno dato il loro massimo o possiamo aspettarci di meglio. Però mi rifiuto di pensare che la Roma valga 11 punti in meno della Lazio e che sia inferiore al Milan. Se non vai in Champions l’anno in cui non va la Juve, con Napoli e Lazio in testa, è ancora più pesante. Le squadre di Mourinho non sono fatte di Kvaratskhelia ma di Matic e Dybala. Lui è uno ’spremitore’ di risorse in breve termine. È bravissimo in questo, anche nella comunicazione, ma non lo è nella costruzione di un progetto".