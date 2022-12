Austini: “Mourinho-Portogallo? Qualcosa c’è, la pista va seguita perché…”

Intervenuto ai microfoni di Teleradiostereo, Alessandro Austini, giornalista, ha parlato così della possibilità di vedere Jose Mourinho ct del Portogallo: "Mourinho-Portogallo? Secondo me qualcosa c’è, se la telefonata c’è stata ci sta anche che lui ci possa pensare. Perlò mi chiedo, dove si immagina se non alla Roma? Non so quali possano essere le possibilità per il futuro. In Premier non vedo tante porte aperte. Newcastle? Mi pare l’unica, ma cosa ci va a fare? Il Portogallo mi sembra una possibilità che può farlo pensare, anche se lo dicono da anni di Mourinho ct del Portogallo. È una pista che comunque va seguita, è l’unica cosa al momento che potrebbe farlo pensare un paio di giorni".