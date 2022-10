Austini: “Roma? Quarto posto difficile, l’Inter sta tornando e pure la Juve”

Intervenuto ai microfoni di Teleradiostereo, Alessandro Austini, giornalista, ha parlato così del momento della Roma: "Mourinho con il Napoli ha messo tutti attaccanti all’ultimo per cercare di pareggiare. Lo fa spesso quando sta perdendo. La Roma non ha avuto la forza fisica e mentale per fare un’azione. Sono amareggiato da come hanno giocato i giallorossi contro il Napoli. Il quarto posto è difficile, sta tornando l’Inter e potrebbe tornare anche la Juventus".