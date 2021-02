L’Inter in trasferta a Torino, la Nord colora l’autostrada: “Alla conquista del destino”

I tifosi dell’Inter non possono essere all’Allianz Stadium per la gara contro la Juventus. Ma è una partita importante, è la semifinale di ritorno della Coppa Italia e vale un posto in finale. Gara delicata dopo la sconfitta dell’andata per due a uno subita dai nerazzurri a San Siro.

Ma i sostenitori nerazzurri hanno comunque voluto far sentire il loro calore alla squadra. Così, mentre i ragazzi erano a bordo del pullman per raggiungere Torino, dalla sopraelevata sull’autostrada è spuntato un messaggio nerazzurro. Fatto di fumogeni e calore.