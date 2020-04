L’avvocato Falasca: “Coronavirus, un nuovo caso nel calcio? Rischi per i club”

L’avvocato giuslavorista esperto di sport, Giampiero Falasca, ha parlato di cosa potrebbe succedere se dopo un eventuale ripresa ci fosse un caso di coronavirus. «I club potrebbero essere chiamati a rispondere sul piano civile e non solo: i dirigenti potrebbe essere considerati responsabili sul piano penale. Potrebbe esser considerato infortunio sul lavoro, come ha precisato il Decreto Cura Italia, ma non tutti i contagi sarebbero fonte di responsabilità, se i club dimostrano di aver messo in campo tutte le cautele».

(Fonte: gazzetta.it)