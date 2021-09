Baggio: “La fortuna è avere umiltà. Bisogna sempre rinnovarsi e…”

L'ex attaccante è stato ospite di Maria De Filippi ad Amici, programma di Canale 5, e ha parlato della sua vita dopo la carriera da calciatore

-Roberto, ti è mai capitato che un allenatore - a causa del tuo fisico - ti dicesse che non potevi fare qualcosa?

Nonostante gli infortuni ho sempre cercato di dare il meglio e questo bastava per avere rispetto.

-Sei sempre stato un campione e lo sei tutt'ora, uno non smette di esserlo quando smette di giocare a calcio. Ci sono cose che rimangono nella vita e che difficilmente il tempo cancella. Adesso sei comunque campione nella vita, cosa fai?

Un sacco di lavori. Ho la fortuna di vivere in un posto che mi permette di sfidarmi ogni giorno.

-Reinventarsi è essere campioni di vita, no, ti fai un gran mazzo con la vita nei campi?

La fortuna credo sia avere l'umiltà, ti dà la possibilità di entrare in sfida sempre con te stesso, di appassionarti a cose nuove, ed è quello che è successo. Per me il calcio è stata la cosa più importante della mia vita fino ad un certo punto. Adesso ho trovato dell'altro. Bisogna rinnovarsi, avere sempre degli obiettivi davanti.