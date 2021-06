Bagni: “Barella intoccabile, ballottaggio Verratti-Locatelli. L’Italia…”

Le parole dell'ex calciatore: "Barella? Un cursore che difende e attacca e fa su e giù mille volte il campo"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Salvatore Bagni, ex calciatore, ha parlato così del centrocampo dell'Italia e del ballottaggio tra Marco Verratti e Manuel Locatelli: «In questo momento sceglierei Locatelli perché ha fatto vedere di essere in ottime condizioni ma Verratti è stato sempre un elemento importantissimo per questa Nazionale e quella contro il Galles potrebbe essere l'occasione per provare la sua condizione».