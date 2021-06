Bagni: “Italia, quante difficoltà con l’Austria. Ma questo Belgio non fa paura”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Salvatore Bagni ha commentato così l'andamento dell'Italia agli Europei

"Il mio timore era quello di vedere un'Austria aggressiva, attenta, che ha discreti valori tecnici e infatti la partita nel secondo tempo l'hanno fatta loro. Chiesa e Pessina hanno portato fisicità e colpi importanti, la gara è stata decisa con un colpo come quella di ieri tra Belgio e Portogallo. Meritavano i lusitani e forse per noi è stato meglio, il Belgio avrà qualche infortunato di lusso, con il Portogallo saremmo andati più in difficoltà. Probabilmente Mancini a centrocampo giocherà con Verratti o Locatelli. Contro dei buoni corridori e palleggiatori siamo andati in difficoltà".