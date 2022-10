Bagni: “Inter a -8 dal Napoli: ma c’è una forza diversa e ora ripresenta Lukaku”

Le parole dell'ex calciatore: "Juventus, Inter e Milan sembravano le padroni, in ordine sparso, dei primi tre posti. Sbagliato"

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Salvatore Bagni, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto: «Juventus, Inter e Milan sembravano le padroni, in ordine sparso, dei primi tre posti. Sbagliato. La Juventus ha dieci punti dal Napoli, è stata sfortunata perché ha avuto modo di perdere i giocatori per la svolta, recupererà, ci mancherebbe, ma intanto è lì. E l’Inter sta a 8, stesso discorso, anche se c’è una forza diversa, ora ripresenta Lukaku».