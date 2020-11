Bagni: “Inter favorita per lo scudetto ma altalenante. Napoli? Non voglio che Gattuso…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Salvatore Bagni, dirigente ed ex giocatore di Inter e Napoli: “Scudetto? Il Napoli lo può vincere, l’ha dimostrato per valore. Non voglio rischiare che Gattuso mi mandi a quel paese ma questo pensiero l’ho avuto sin dall’inizio per le difficoltà che poteva avere la Juventus con il cambio di allenatore e il modo di giocare. L’Inter è la mia favorita ma è stata la più altalenante di tutti. Il Napoli ha fatto pochi passi falsi, ha avuto qualche calo di ritmo ma pochi. Tutto quello che ha fatto è andato oltre le più rosee aspettative. La squadra ha dei valori importanti. Non deve rischiare di mettere a repentaglio una partita come quella di Bologna, che aveva gestito per 75′, per un allentamento mentale più che fisico.