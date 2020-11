Cassano: “Scudetto? Dico Inter ma fatica troppo. Ma perché Conte non cambia modulo? E Allegri…”

Intervenuto in una diretta Instagram con Vieri, Antonio Cassano ha parlato così dell’Inter:

“La Juve è la favorita ma se devo mettere un penny lo metto sull’Inter ma fa fatica, ha fatto fatica anche ieri, una roba allucinante. Occhio al Napoli, a me piace anche l’Atalanta. L’Inter fa fatica, dopo il gol casuale ha avuto l’occasione di Vidal, non si capisce come mai ma fatica in maniera allucinante. Ma cosa è successo ieri? Gasperini era sotto e ha messo 3 attaccanti più Gomez, Conte invece? Toglie un attaccante e messo un attaccante, toglie un esterno e mette un esterno. Ma perché non fa la difesa a 4? Metti Eriksen davanti alla difesa, ogni tanto cambia, fai la difesa a 4. Invece no, sempre quello”.

ALLEGRI – “Secondo me Allegri pensa ad un’italiana. Lo vedo bene al Real Madrid eventualmente per il post-Real, è un grande gestore e un allenatore top. Ci sono 3/4 squadre in Italia e all’estero, secondo me deve decidere lui”.