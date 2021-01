Bagni: “Quest’anno la Juventus mai avuto continuità, mi sembra che manchino di…”

“Il Napoli arriva di sicuro meglio della Juventus alla finale di domani. Dopo un periodo di appannamento tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 si sono ripresi e stanno esprimendo tutto il loro potenziale che è enorme come abbiamo visto in alcune partite contro Roma, Atalanta”. Con queste dichiarazioni rilasciate ai microfoni dell’Adnkronos l’ex centrocampista del Napoli Salvatore Bagni ha parlato del valore della Juventus e della finale di Supercoppa in programma domani sera.

“Quest’anno i bianconeri non hanno mai avuto continuità. Mi sembra che manchino della cattiveria che li ha contraddistinti in questi nove anni di dominio incontrastato”, ha concluso.

(Adnkronos)