Bagni: “Questo Napoli può lottare per lo Scudetto. Rispetto all’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l'ex Napoli Salvatore Bagni ha parlato così della corsa Scudetto

"Si è visto un Napoli che può lottare per il campionato. Tra 2 giornate noi saremo secondi dietro all'Inter e arriveremo così allo scontro diretto. Poi se dovessimo vincere la partita contro l'Inter...Però i conti si fanno alla fine. Scudetto? Può cambiare la scena ma non solo con il COVID-19. Penso che davanti diventeremo letali. Il lavoro straordinario di Lobotka e Demme non va dimenticato ma la qualità degli altri gestori non si può sottovalutare, il lavoro di Fabian Ruiz e Zielinski".