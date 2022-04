Bagni: “Scudetto? Il Napoli faccia la corsa sull’Inter. Bologna non scontata”

Le parole dell'ex calciatore: "La squadra di Spalletti deve giocare con la mente più libera. Lo so che è difficile, ma serve questo"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Salvatore Bagni, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto partendo dal Napoli: «La squadra di Spalletti deve giocare con la mente più libera. Lo so che è difficile, ma serve questo nei momenti in cui non prendi in mano il gioco. Ci vuole un po' più di cattiveria, soprattutto quando la tensione ti blocca».