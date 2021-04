Bagni: “Spalletti al Napoli? L’ambiente non è semplice. Ha il curriculum ma…”

Le parole dell'ex calciatore: "Ogni giorno ne salta fuori uno comunque. Si parla di quello esperto e del giovane che può diventare il nuovo Sarri"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Salvatore Bagni, ex calciatore, ha parlato così del possibile approdo di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli: "Non lo so, lui ha avuto una carriera importante e l'ambiente di Napoli - come quello di Roma - non è semplicissimo. Non è facile, si è vinto poco e bisogna accettare anche le critiche durante la stagione. Spalletti ha il curriculum, ogni giorno ne salta fuori uno comunque. Si parla di quello esperto e del giovane che può diventare il nuovo Sarri. A quel punto, sperando si vada in Champions, punterei su un tecnico esperto".