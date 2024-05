Intervenuto ai microfoni del Corriere di Bologna, Salvatore Bagni, ex calciatore, ha parlato così del futuro di Thiago Motta: "Se pensa di aver dato il massimo al Bologna? Non penso che abbia questo pensiero, è conscio di ciò che può fare: non puoi avere dubbi sul tuo valore. Giocare la Champions con la squadra che tu hai portato lì è una soddisfazione doppia: spero per i bolognesi che ci stia pensando".