"Ci avviciniamo alla fine della giostra, qualcuno scenderà con l’emicrania e forse ci saranno effetti collaterali, in quel caso sì. Qualcuno che parla a nome della redazione e che, se le cose dovessero andare in un determinato modo, farebbe danni non solo a se stesso ma anche alla redazione stessa. Padronissimo. Nella vita qualsiasi cosa è una scelta, gli errori sono dietro l’angolo, ma cambiare versione mille volte non ha senso. La versione è una, ricordiamola perché è una storia che si è consolidata lo scorso gennaio: la Juve aveva deciso di interrompere il rapporto con Allegri a prescindere dall’esito di questa stagione, individuando in Thiago la pedina ideale per dare un senso alla prossima-imminente svolta"