Bagni: “Vecino al Napoli? Sarei felicissimo, ha forza fisica e sa segnare. Emerson Palmieri…”

“Vecino ed Emerson Palmieri? Lobotka e Demme sono quasi simili, quando è arrivato Bakayoko hai messo centimetri e forza fisica. Vecino avrebbe forza fisica ma anche potenzialità per andare a segnare. Non so se accadrà ma sarei felicissimo. Il terzino del Chelsea per me è fortissimo, giocatore completo. A gennaio di qualche anno fa non si fece un grande sforzo in quel calciomercato per vincere il campionato. Le occasioni non capitano tutti gli anni: bisogna sfruttare il momento. Sta giocando comunque Hysaj e non sta giocando male, però con altre caratteristiche. Anche Mario Rui non ha mai demeritato”.

Bagni ha parlato così della possibilità che Vecino possa approdare al Napoli nel mercato di gennaio. A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma, Salvatore