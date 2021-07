Baiano: “Inter, Nandez sa ricoprire tanti ruoli. Inzaghi tra i tecnici più bravi”

L'ex attaccante commenta la trattativa tra Inter e Cagliari per Nandez e promuove il neo tecnico nerazzurro

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Francesco Baiano ha parlato della trattativa tra Inter e Cagliari per Nandez. L'ex attaccante ha commentato anche l'arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra. "Nandez? Io lo vedo bene, sa ricoprire tanti ruoli: esterno di una difesa a quattro o di centrocampo, è uno che si adatta. Hakimi è Hakimi: un fuoriclasse del suo ruolo. L’Inter però l’ha venduto per ripianare i debiti, non per altro”.