Nainggolan-Cagliari, legame stretto con affare Nandez: atteso via libera

Cosa manca per la chiusura delle due operazioni che stanno portando avanti Inter e Cagliari anche in queste ore

Radja Nainggolan vuole il Cagliari, Nahitan Nandez vuole l’Inter. I due giocatori hanno le idee chiarissime e attendono solo il via libera delle società per trasferirsi. Da centotrentuno.com, sito vicino al Cagliari, arrivano le sensazioni di queste ore sulle due trattative: “Tra trequarti e attacco tutto ruota attorno al tema Radja Nainggolan. Il Ninja attende il definitivo via libera per tornare in rossoblù, il legame con la trattativa Nández è più stretto che in passato”, si legge.