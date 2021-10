Baiano: “Napoli da scudetto? Ci sono anche Inter, Milan, Atalanta e le romane”

Le parole dell'ex calciatore: "Scudetto? La Juve può rientrare perché ci sono tantissime partite. Poi ci sono Inter, Milan, c'è l'Atalanta"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Ciccio Baiano, ex calciatore, ha parlato della corsa scudetto in Serie A: «Sicuramente sì ma ci sono altre squadre attrezzate per potersela giocare. La Juve può rientrare perché ci sono tantissime partite. Poi ci sono Inter, Milan, c'è l'Atalanta e io ci metto anche Roma e Lazio: tutto è ancora aperto. Certo, il Napoli con questa partenza ha dato un bel segnale forte».