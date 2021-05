Inter, finanziamento da Bain? il Giornale: “Accordo pare ormai certo. E Zhang…”

Secondo quanto riportato da il Giornale, l'accordo tra Suning e Bain Capital per il finanziamento da 250 mln pare vicinissimo

"Sono passati undici anni dall’ultima volta in cui sui giornali, sui siti web e sui social (anche se allora c’era solo Facebook) si potevano leggere articoli dal titolo «l’Inter vince lo scudetto domani se...»". Apre così l'articolo de il Giornale in merito alla possibilità che l'Inter ha di aggiudicarsi e festeggiare lo Scudetto già nel weekend col Crotone - se l'Atalanta non batte il Sassuolo - o, al più tardi, contro la Sampdoria in caso di 4 punti nelle prossime due uscite stagionali.

Come evidenzia il Giornale, "è stato fatto veramente qualcosa di straordinario: Conte prese una squadra che si qualificò in Champions all’ultima gara thriller con l’Empoli arrivando a -21 dalla Juve campione e in due anni non solo ha colmato il gap, ma è vicinissimo a portare i nerazzurri al successo. E Antonio stesso sa che dietro a tutto ciò c’è la sua firma. Nulla sarebbe stato possibile però senza la proprietà cinese che ha investito molto, in primis proprio sul tecnico, con la volontà di far tornare l’Inter sull’Olimpo del calcio. Investimenti il cui impatto sui conti è noto", ribadisce il quotidiano che poi racconta le ultime novità sul fronte societario: "L’arrivo del presidente Zhang a Milano per godersi la festa è però coinciso con la schiarita sul fronte finanziario legata ai 250 milioni di euro del fondo Usa Bain Capital che permetteranno alla società, se si chiude l’accordo come pare ormai certo, di tornare a respirare".