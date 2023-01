Empoli, Baldanzi: “All’Inter il mio gol più importante, serata speciale. L’allenatore…”

"Sicuramente è il gol più importante, è una notte speciale. Ci tenevamo a far bene, il mister ci teneva di far una prestazione del genere, siamo tutti soddisfatti per quello che abbiamo fatto. Il mister ci trasmette valori importanti, siamo uniti, un grande gruppo, cerchiamo di far meglio e se ci alleniamo forte i risultati arrivano. Vogliamo giocare con tranquillità, non ci dobbiamo tranquillizzare altrimenti ci rimettiamo. Vogliamo spingere, l'obiettivo non è ancora raggiunto, quando lo raggiungeremo festeggeremo. Non mi aspettavo un inizio così, manca tutto il ritorno e ci tengo a fare meglio"