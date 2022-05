Ballack: “Mourinho ha grande carisma. Dopo il nostro primo incontro…”

Intervistato da FourFourTwo, l'ex centrocampista tedesco ricorda il suo passaggio dal Bayern al Chelsea

Intervistato da FourFourTwo, Michael Ballack ha parlato del suo trasferimento dal Bayern al Chelsea. Era l'estate del 2006 e sulla panchina dei Blues c'era José Mourinho . L'ex centrocampista racconta quanto abbia influito lo Special One nella sua scelta di giocare in Premier League. "Non devo dirti che Mourinho è molto carismatico. Quando vuole davvero un giocatore, l'impatto di ciò che dice è incredibile. Ha reso difficile la possibilità di rifiutare".

"Il Chelsea aveva appena vinto il campionato due volte e aveva in rosa sei o sette giocatori della nazionale. Trasferirsi a Londra con la mia famiglia a 29 anni è stata una vera attrazione, ma ci sono andato per vincere la Champions League. Il Chelsea sembrava la migliore squadra d'Inghilterra in grado di farlo. Sono tornato a casa dopo il primo incontro con Mourinho e sapevo di voler giocare per lui".