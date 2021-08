Ballardini post Coppa Italia: “Generosi ma disordinati, con l’Inter ci vorrà ben altro”

Intervenuto a Genoa Channel dopo la vittoria sofferta per 3-2 contro il Perugia, Ballardini ha parlato anche della partita con l'Inter

Intervenuto a Genoa Channel dopo la vittoria sofferta per 3-2 contro il Perugia, il tecnico dei rossoblù Davide Ballardini ha parlato così anche in vista dell'esordio in campionato contro l'Inter: