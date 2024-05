Al termine di Sassuolo-Inter, Davide Ballardini ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del tecnico: "È una impresa perché battere l'Inter per una squadra come la nostra è un evento straordinario. La squadra è stata generosa, a parer mio possiamo essere più bravi con la palla, avere più personalità. Chiaro, giochi contro i campioni d'Italia, ma oggi abbiamo fatto una partita da squadra e questo è quello che deve essere il Sassuolo. Attaccano con tanti giocatori e devi essere dietro la linea della palla con tanti giocatori, però è importante che ci sia la disponibilità di tutti e lo spirito giusto. La nostra è una squadra che ha qualità fisiche e tecniche, la società ci sostiene e questi sono gli ingredienti. È stato un segnale forte dopo la bruttissima partita di Firenze e prima col Lecce".

"Laurienté? In Francia giocava da seconda punta, qui sempre da esterno. Per le qualità e la disponibilità, è un giocatore che dà fastidio se capisce un po' i movimenti e fai fatica a marcare un giocatore così. Questo è un gruppo fatto di giocatori molto seri che ci tengono molto. Devi fare queste partite qua, facendo queste prestazioni e cercando di mettere più personalità. Le premesse ci sono per fare bene da qui alla fine".