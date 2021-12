Ballotta: “Handanovic può giocare altri 7-8 anni. Onana può essere il suo erede, ma…”

Ospite della tv di calciomercato.it, Marco Ballotta ha parlato ovviamente di portieri, a cominciare da Samir Handanovic. Ecco le sue parole

HANDANOVIC - "La Lazio ha commesso un errore in quell'occasione. Quando arrivò Handanovic era appena un ventenne e venne messo dietro di me. Tuttavia, il portiere sloveno non venne riscattato per pochi soldi. Si preferì puntare su Muslera e Carrizzo. Solo dopo ha fatto vedere qual è il suo vero valore. Considerando che io ho smesso di giocare in tarda età, penso che Samir possa rimanere tra i pali altri sette o otto anni ancora. Senza problemi".