Ballotta: “Inter, giusto che Onana e Handanovic si giochino il posto. Le critiche…”

Le parole dell'ex portiere nerazzurro a proposito del futuro della porta e non solo

Nel corso del TMW News è intervenuto Marco Ballotta, ex portiere di Lazio e Inter. Questo il pensiero sui nerazzurri: "Avranno tanti impegni ma come gruppo e rosa hanno varie scelte e più esperienza. Milan e Napoli se la giocheranno comunque con l'Inter che può migliorare ancora. Qualche sbavatura la squadra di Inzaghi ce l'ha ma la vedo più quadrata. Onana-Inter? Intanto penso che Handanovic resti e se la giocheranno come è giusto che accada in squadre che lottano per vari obiettivi. Handanovic è criticato ma il suo lo sta facendo abbastanza bene ma è opportuno pensare anche al futuro".