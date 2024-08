"La Juventus è un cantiere aperto, ha cambiato anche lei allenatore e non so se riuscirà a lottare per il vertice ma per la zona Champions la vedo assolutamente favorita, stessa cosa anche per il Milan di Fonseca. La Lazio? Dipende da come inizia la stagione, e se parte forte può lottare benissimo per un posto in Europa con Baroni che è un tecnico di livello che farà molto bene".