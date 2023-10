Ballotta: “Meret? Ai portieri serve un carattere forte. Guardate Onana…”

Le considerazioni dell'ex portiere a proposito di coloro che in questo momento sono in difficoltà tra cui l'ex Inter

L'ex portiere Marco Ballotta è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione 'Il calcio della sera': "Meret non ha fatto un grande errore, perché una leggera deviazione su un tiro così forte come quello di Valverde può alla fine portare al gol. Non è una papera, perché se non ci fosse stata la deviazione e la sfortunata autorete staremmo forse parlando di altro. Secondo me Alex è un ottimo portiere, e non andrebbe criticato perché ha fatto bene l'anno scorso ed anche la nazionale.