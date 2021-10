Ballotta: “Ritorno di Inzaghi a Roma? Saranno applausi. Per me Lazio-Inter…”

Le parole dell'ex portiere: "Sono tre punti che valgono per entrambi: l’Inter per rimanere in alto, mentre la Lazio per riscattare Bologna"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Marco Ballotta, ex portiere, ha parlato così in vista di Lazio-Inter di sabato prossimo, con Simone Inzaghi che torna a Roma: "Penso che dopo 20 anni verrà accolto con applausi. Provare situazioni diverse sia anche normale. È giusto che venga accolto bene. Sono tre punti che valgono per entrambi: l’Inter per rimanere in alto, mentre la Lazio per riscattare Bologna. In più possono esserci molte polemiche dopo, è meglio lavorare in un ambiente tranquillo”.