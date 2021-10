Inter, gli stakanovisti di Inzaghi utilissimi anche in Nazionale: i loro numeri

L'allenatore nerazzurro conta su uomini che non hanno riposato neanche in Nazionale e ora si apre un periodo di 7 gare in 22 giorni

Eva A. Provenzano

Le certezze mai messe in discussione. Gli stakanovisti impiegati di più, gli uomini intoccabili dell'Interdi mister Inzaghi e che sono stati protagonisti anche in Nazionale. Skriniar per esempio, ha giocato sempre e tra le prime gare in nerazzurro e la Slovacchia ha collezionato 1260 minuti.

Secondo della lista de Vrij (1230 minuti tra Inter e Nazionale). Ci sono poi Brozovic (1142 in totale tra Croazia e club nerazzurro) quindi Barella (1067 minuti), Dzeko (936 minuti e non ha ancora giocato la gara di questa sera della sua Bosnia contro l'Ucraina), Calhanoglu 930 minuti tra Turchia e Inter, Bastoni (920 minuti totali) e Perisic (898 minuti totali). Insomma, i titolari di Inzaghi sono impiegati al massimo anche in Nazionale e ora arriva un periodo di sette gare in 22 giorni nei quali la squadra nerazzurra affronterà la Lazio, la Juve,l'Empoli, il Milan e andata e ritorno con lo Sheriff in CL.

(Fonte: SS24)