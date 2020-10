Inter, scelte obbligate nel derby. Un dubbio: Brozovic in vantaggio. E Barella non è al massimo

Scelte praticamente obbligate per il derby per l’Inter di Conte. Difesa dimezzata, D’Ambrosio e Kolarov dovranno fare i due braccetti con De Vrij centrale e anche a centrocampo poche alternative.

“Unico dubbio a centrocampo, tra Brozovic ed Eriksen. Considerato, però, che Barella non è al massimo, dopo la botta al ginocchio rimediata in azzurro – ha comunque concluso il match con l’Olanda e ieri si è allenato regolarmente in gruppo -, il croato parte decisamente favorito. Tanto più che con due esterni offensivi come Hakimi e Perisic, oltre a D’Ambrosio e Kolarov come “braccetti” in difesa, in mezzo al campo c’è bisogno di equilibrio. Eriksen, insomma, a meno di sorprese sarà il primo cambio”, spiega il Corriere dello Sport.