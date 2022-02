Del Piero: “Balotelli? Mancini ha chiavi di accesso. Ma valuta anche come…”

L'ex attaccante ha detto la sua sul ritorno in Nazionale dell'ex giocatore di Milan e Inter: "Ha dalla sua l'esperienza"

Del Piero, a Skysport, ha parlato della convocazione di Balotellida parte di Mancini. «Il ct ha chiavi di accesso diverse con lui. Poi bisogna vedere quanto è performante in campo. Va poi meritata sul campo, con gol assist, performance di risalto e non ci sono quindi solo Mario e Zaniolo ma anche altri giovani. Dalla sua Balotelli ha l'esperienza in più e questo è dalla sua parte ma Mancini valuta come si sta e come si vive in gruppo. L'Italia ha bisogno di questa unione perché ci sono, dal punto di vista del talento, Nazionali più forti», ha detto l'ex giocatore della Juventus.