Da Balotelli a Guarin: Inter, quanti ex tra gli svincolati! Non mancano sorprese…

Il nome più illustre è certamente quello di Mario Balotelli. Poi c’è l’ultimo, in ordine cronologico, ad aver vestito la maglia nerazzurra, ovvero Kwadwo Asamoah, ma anche i vari Ezequiel Schelotto e Fredy Guarin.

Nell’edizione odierna, La Gazzetta dello Sport analizza la situazioni degli svincolati. Calciatori reduce da esperienze importanti e in cerca di una nuova avventura per ripartire. Tra questi, come dicevamo, ci sono tanti ex Inter.

Asamoah ha lasciato il club di viale della Liberazione proprio nell’ultimo giorno di mercato, lo scorso 5 ottobre, mentre Schelotto è reduce dall’esperienza in Premier League al Brighton. Discorso diverso per Mario Balotelli, che dopo aver rotto con il Brescia è ancora in causa con il presidente delle ‘Rondinelle‘ Cellino. Nell’elenco figura anche Guarin, che dopo le esperienze in Cina e al Vasco ora vorrebbe ripartire dall’Europa.

Uscendo dall’ambito Inter, si può notare che ci sono tanti nomi illustri nell’elenco: Mandzukic, Garay, Welbeck, Wilshere, ma anche Borini, Bertolacci e Romulo. Tutti in attesa di una chiamata per fare decollare nuovamente le loro carriere.