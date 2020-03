Balotelli: “Quella sulla Juve era solo una battuta. Tifosi bianconeri permalosi, potrebbero…”

La battuta sulla Juventus ha fatto arrabbiare i tifosi bianconeri. E nella successiva diretta Instagram fatta con il fratello Enock, Mario Balotelli ci è tornato su, facendo capire appunto, che era solo ironia.

Il giocatore del Brescia ci ha tenuto a precisare: «Prima ho fatto una battuta sulla Juventus e la gente si è arrabbiata con me, mi hanno insultato. Era una battuta. Ma davvero pensano mi interessi della Juve? Il Brescia è ultimo. La squadra bianconera è la più forte e i tifosi bianconeri potrebbero essere felici, ridere sempre. E invece no, sono permalosi. Chissà perché certe parole poi non me le dicono quando mi incontrano per strada, guardandomi negli occhi».