Coronavirus, Balotelli: “Dovevano far recuperare la Juve prima di fermare il campionato”

Mario Balotelli fa ancora discutere: stavolta sono le sue dichiarazioni su Instagram a far divampare la polemica.

Parlando dello stop al campionato di Serie A, Balotelli si è espresso così: “La Lazio è seconda perché bisognava far recuperare la Juve, poi hanno fermato tutto”.

“ANDAVA CHIUSO TUTTO”

“Se riprende? Mi auguro di no, finché c’è anche solo un caso non dovrebbe riprendere nulla. Mi faceva arrabbiare fin dall’inizio che quando dicevo di fermare l’Italia la gente si incazzava. Forse adesso hanno capito. Perdere per perdere ora, andava chiuso tutto subito, forse ne saremmo stati già fuori. La data di ripresa è approssimativa. Se in Svizzera ad esempio dicono ‘non uscite di casa’, la gente non esce, in Italia non è così. Ma che sacrificio è stare a casa? Di sto passo arriveremo al 2021 che ce lo abbiamo ancora sto coronavirus”.

COME RIPRENDERE

“Non vince nessuno, non retrocede nessuno, per me sarebbe giusto così. Fai salire due squadre dalla Serie B e l’anno prossimo fai un campionato a 22 squadre. Puoi fare mille robe, ma non le fanno. Secondo me al 3 aprile non si riprende”.

(Calciomercato.com)