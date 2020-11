Mario Balotelli, ex attaccante dell’Inter, si sta allenando con un club che milita in Serie D, il Franciacorta. Il giocatore è sceso in campo chiedendo ospitalità alla società per l’amicizia che lo lega ad alcuni dirigenti della squadra. Lo racconta il Corriere della Sera spiegando che il calciatore 31enne non ha offerte né dall’Italia, né dall’estero.

(Fonte: Corriere della Sera)