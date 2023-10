Mario Balotelli rimpiange di aver lasciato l’Inter. Lo ha svelato lo stesso attaccante su Twitch, al canale di TV Play: “Se potessi tornare indietro, in quel momento non sarei andato via dall'Inter. Poi non sarei andato via dal City. Non è che mi sono pentito, perché poi ho vinto ancora, però dall'Inter non sarei andato via, magari avrei fatto la storia lì. Non sarei andato via nemmeno dal Milan per il Liverpool, sincero”, le sue parole.