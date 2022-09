Video Balotelli, Mario non ci sta: “Basta! Non infangatemi se non sapete. Fortunati che…”

Continua a far discutere il video di qualche giorno fa che ritrae Mario Balotelli, ex Inter e oggi al Sion, fuori da un bar barcollante

"Io mi chiedo perché non sincerarsi delle cose prima di infangare il mio nome ma è davvero possibile che dopo 15/16 anni di carriera ancora a scrivere str** sul mio conto solo perché un cretino mi ha fatto un video mentre scherzavo con i miei amici in una serata di squadra ancora più di una settimana fa?? Ma davvero siete penosi tutti voi giornalisti non professionisti. Ma davvero la vostra fortuna è che non ho mai avuto interesse ne voglia di querelarvi tutti uno per uno dall’inizio della mia carriera però sempre star zitto e passare da cogl** no ! Eh basta !!! CAZ**!!!!".