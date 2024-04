Intervenuto durante Vox to Box, Mario Balotelli, ex centravanti dell'Inter, ha parlato così del confronto tra Francesco Totti e Samuel Eto'o

Intervenuto durante Vox to Box, Mario Balotelli, ex centravanti dell'Inter, ha parlato così del confronto tra Francesco Totti e Samuel Eto'o: "Io amo Totti come giocatore. Il calcione? Gli avevo mandato un messaggio, ci abbiamo riso sopra. Tra lui ed Eto'o? Prendo il secondo, non è difficile: era una roba imbarazzante. L'ho visto tutti i giorni, non posso dire Totti".