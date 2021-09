Balzaretti: “La chiave? I due attaccanti dell’Inter. Sono curioso di vedere…”

Le parole dell'opinionista: "Sono curioso di vedere i cambi, l'Inter nel finale col Real mi è parsa stanca: deve iniziare Inzaghi a fare scelte dovute agli impegni"

Intervenuto per DAZN prima del fischio d'inizio di Inter-Bologna, Federico Balzaretti, ex terzino e oggi opinionista, ha analizzato così la sfida del Meazza: "Sono curioso di vedere i cambi, l'Inter nel finale col Real mi è parsa stanca: deve iniziare Inzaghi a fare scelte dovute agli impegni, la gestione degli uomini sarà un fattore chiave. Lautaro-Correa? Oggi il Toro deve essere il riferimento davanti, le palle in area sono sue. La chiave? I due attaccanti dell'Inter senza dubbio: il movimento di Correa tra le linee può fare male. Poi la sfida sugli esterni, chilometri ne dovranno fare: il dominio sulle fasce comporta anche quello sulla partita".