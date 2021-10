Balzaretti: “Inter, questo il segnale d’allarme. Domenica contro la Juve…”

Le parole dell'ex calciatore: "Per 60' si è vista un'ottima Inter, poi si è veramente smarrita nell'episodio negativo"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Federico Balzaretti, ex calciatore, ha parlato così in vista della sfida di domenica prossima tra l'Inter e la Juventus: "Allegri è un maestro, ma a me Inzaghi piace tantissimo. Per 60' si è vista un'ottima Inter, poi si è veramente smarrita nell'episodio negativo: questo è un segnale d'allarme. Nella partita con la Juve ci saranno tante emozioni, devi restare tanto in partita: quello che fa paura è il Napoli. Loro e il Milan hanno qualcosa in più al momento".