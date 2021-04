Balzaretti: “Scudetto? L’Inter è sempre stata favorita per un motivo: Conte…”

Balzaretti, intervenuto a Centro Suono Sport, ha detto la sua sul rendimento dell'Inter di Conte in campionato

“Le prime sette in classifica me le aspettavo: l’Inter è sempre stata favorita perché il lavoro fatto da Conte lo scorso anno è in continuità con quello di questa stagione invece la Juventus già stava cambiando e mi aspettavo che potesse avere qualche difficoltà in più. In linea generale la classifica rispecchia i valori del campionato. Il Covid ha condizionato tutto, gli allenatori dovevano essere bravi quest’anno a lavorare con tutto il gruppo, vi è una difficoltà generale perché nessuno ha fatto la preparazione e tutte le squadre hanno avuto molteplici impegni”.

“Ogni volta che incrocio i dirigenti a bordo campo chiedo se si sono abituati a giocare senza pubblico sperando che non sia così, non vorrei che i giocatori si abituassero perché il pubblico ti dà tantissimo. Se in una giornata si è particolarmente sottotono la gente ti sprona a dare qualcosa in più e senza è difficile, il pubblico ti dà tanta emotività. Tuttavia non per tutti è così, ci sono dei giocatori che sono più tranquilli e che magari si sentono di osare di più senza nessuno che ti fischia. Il pubblico può condizionare in entrambi i modi, dal mio punto di vista in positivo”.