Balzaretti: “Inter è in piena corsa per lo scudetto. È fortissima. Inzaghi…”

L'ex calciatore ha detto la sua sulla lotta scudetto e ha inserito anche i nerazzurri oltre a Napoli e Milan

«Per me - ha spiegato - l'Inter è in piena corsa, una squadra fortissima. Ha una varietà offensiva e una solidità difensiva. Inzaghi gli ha dato principi e libertà di gioco. Vedo che sono a loro agio. Per me fino alla fine i nerazzurri lotteranno per lo scudetto».