Antonio Conte è stato chiaro: l’Inter non farà mercato a gennaio. Durante il post gara di oggi, però, a DAZN si sono soffermati sui limiti della rosa nerazzurra. Questo il pensiero di Federico Balzaretti: “Per me all’Inter serve un esterno mancino, perché lo sviluppo del gioco è molto diverso tra un lato e l’altro. Si è visto che c’è molta fiducia sul versante di Hakimi, dall’altro lato invece non è così”.