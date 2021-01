Pedullà: “Mercato Inter? Conte dà quattro conferme. E non si è mossa una foglia per…”

“Conte conferma che il mercato Inter di gennaio è un punto di domanda. Che non c’erano contatti per Eder. Che per Pinamonti al Benevento non basta il sì dell’attaccante. E che per Eriksen fin qui non si è mossa foglia”. Questo il commento di Alfredo Pedullà, esperto di mercato, sulle parole di Antonio Conte nel postpartita di Roma-Inter. Il tecnico nerazzurro ha infatti confermato che il club nerazzurro non farà colpi e che l’organico a disposizione rimarrà quello attuale.