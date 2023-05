Lega Calcio Serie A, pubblicati i bandi per l’acquisto dei diritti tv

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per l’acquisizione dei diritti tv del campionato scade il 14 giugno

La Lega Calcio Serie A ha pubblicato i bandi per la presentazione delle offerte dei diritti audiovisivi della Serie A per i prossimi cinque anni. Si parla quindi delle stagioni 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029. Sono state aperte tre procedure. Una con la procedura dedicata agli operatori della comunicazione per i diritti audiovisivi del campionato di Serie A con i pacchetti per le dirette a pagamento (pay-tv). Una procedura è stata riservata agli intermediari indipendenti. E un'ultima procedura è aperta alle proposte per la commercializzazione e la distribuzione del canale della Serie A sul territorio italiano. In questo caso il bando vale dalla stagione 2024-2025 alla stagione 2033-2034.